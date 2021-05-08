Карабах вернули, но беженцам удвоили внимание

На заседании с удовлетворением было отмечено, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Шуше, освобожденной от оккупации нашей доблестной армией, сегодня проводятся ускоренные восстановительно-строительные работы, ведется подготовка к возвращению местных жителей в этот город, являющийся колыбелью нашей национальной культуры. Затем была почтена память шехидов Отечественной войны.

Председатель совета Анар Халилов подчеркнул важность широкой общественной деятельности с целью поддержки государственной политики в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами, обеспечения эффективности большого возвращения и рассказал о предстоящих важных и неотложных задачах в этой области. Члены совета обсудили текущие и перспективные планы работы, высказали свое мнение и соображения по вопросам, предусматриваемым к исполнению. Было отмечено, что встречи членов совета с беженцами и вынужденными переселенцами должны носить постоянный характер, пропагандистские мероприятия должны проводиться с широким использованием современных информационно-коммуникационных средств.

На заседании принял участие председатель Государственного комитета Ровшан Рзаев, который высказал свое мнение об эффективной организации деятельности совета и отметил, что и в дальнейшем будет оказана необходимая помощь в обеспечении общественного участия. Была подчеркнута важность тесного участия Общественного совета и в дальнейшей деятельности комитета.