Азербайджан, будучи важным транспортным узлом в регионе, постоянно совершенствует трансграничные и транзитные процедуры и логистику, переводит логистическую систему и торговые процессы в цифровую форму. Об этом в ходе онлайн-заседания высокого уровня Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) «20 лет CAREC: переосмысление регионального сотрудничества посредством цифровой трансформации», заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, для региона и, в частности, для Азербайджана наступила новая эра. Восстановление и развитие освобожденных территорий, включая создание необходимой инфраструктуры, создание стимулов для развития бизнеса и создание новых транспортных и экономических коридоров, в первую очередь Зангезурского коридора, составляют приоритеты азербайджанской экономической повестки дня на долгие годы. Эти мероприятия, безусловно, будут способствовать укреплению регионального сотрудничества.

Освобожденные земли полностью разрушены, их реконструкция будет проводиться как за счет государственных инвестиций, так и с привлечением частных средств. Для инвесторов будут созданы привлекательные условия. Причем открытость азербайджанской стороны к иностранным инвестициям не означает, что она не может обойтись без них. Только в этом году власти Азербайджана намерены потратить на восстановление региона около 1,5 млрд долларов в виде государственных инвестиций. Всего же, по мнению экономистов, в течение 10 лет правительство потратит на восстановление региона около 60 млрд долларов.

И эти расходы преследуют не только одну цель – как можно скорее начать Великое переселение. Возвращение после тридцати лет скитаний по чужим приютам вынужденных переселенцев, которых армянские агрессоры изгнали с родных земель, конечно, важнейшая задача, стоящая сегодня перед правительством. Нельзя не учитывать и другие факторы, в числе которых можно назвать и восстановление исторической справедливости. Но есть и чисто экономическая сторона этого важного процесса – все эти расходы окупятся сторицей.