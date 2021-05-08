Новая эра для Азербайджана на 60 млрд долларов наш комментарий
Азербайджан, будучи важным транспортным узлом в регионе, постоянно совершенствует трансграничные и транзитные процедуры и логистику, переводит логистическую систему и торговые процессы в цифровую форму. Об этом в ходе онлайн-заседания высокого уровня Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) «20 лет CAREC: переосмысление регионального сотрудничества посредством цифровой трансформации», заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
По его словам, для региона и, в частности, для Азербайджана наступила новая эра. Восстановление и развитие освобожденных территорий, включая создание необходимой инфраструктуры, создание стимулов для развития бизнеса и создание новых транспортных и экономических коридоров, в первую очередь Зангезурского коридора, составляют приоритеты азербайджанской экономической повестки дня на долгие годы. Эти мероприятия, безусловно, будут способствовать укреплению регионального сотрудничества.
Освобожденные земли полностью разрушены, их реконструкция будет проводиться как за счет государственных инвестиций, так и с привлечением частных средств. Для инвесторов будут созданы привлекательные условия. Причем открытость азербайджанской стороны к иностранным инвестициям не означает, что она не может обойтись без них. Только в этом году власти Азербайджана намерены потратить на восстановление региона около 1,5 млрд долларов в виде государственных инвестиций. Всего же, по мнению экономистов, в течение 10 лет правительство потратит на восстановление региона около 60 млрд долларов.
И эти расходы преследуют не только одну цель – как можно скорее начать Великое переселение. Возвращение после тридцати лет скитаний по чужим приютам вынужденных переселенцев, которых армянские агрессоры изгнали с родных земель, конечно, важнейшая задача, стоящая сегодня перед правительством. Нельзя не учитывать и другие факторы, в числе которых можно назвать и восстановление исторической справедливости. Но есть и чисто экономическая сторона этого важного процесса – все эти расходы окупятся сторицей.
В Ереване до сих пор не могут понять, как армянский народ после потери плодородных карабахских земель будет обеспечивать свою продовольственную безопасность. Но кроме сельского хозяйства в регионе будут развиваться и другие сферы. Уже сегодня готовится большая программа по развитию в регионе туризма, для чего здесь имеются все природные условия. Большие перспективы открываются и перед горнорудной промышленностью – Азербайджану по итогам войны отошло 2/3 золоторудного месторождения «Союдлю» («Зод») в Кельбаджарском районе.
Много говорят и о влиянии на экономику региона и создания Нахчыванского транспортного коридора и восстановления железной дороги из Азербайджана в Турцию через Армению и Нахчыван. Этот коридор, который пока не имеет даже названия, еще больше усилит привлекательность уже действующих маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, в эпицентре которых также стоит Азербайджан. Восстановление сообщения с Нахчываном выгодно всем странам региона, в том числе и Армении. Экономические дивиденды по перспективному проекту только подсчитываются.
Но ясно и так, что маршрут весьма выгоден. Открытие Зангезурского коридора окажет влияние на экономику тюркоязычных стран с объемом номинального ВВП более 1,1 трлн долларов, а также создаст условия для повышения значения транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Это обеспечит выход Нахчывана через основную территорию Азербайджана в эти транспортные коридоры, что, в частности, важно с точки зрения обеспечения доступа нахчыванских бизнесменов к транспортному коридору Восток-Запад. Коридор также укрепит связи с эксклавом Азербайджана - Нахчыванской АР и Турцией, еще больше повысит геоэкономическую значимость нашей страны.