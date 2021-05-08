Коронавирус в мире: свыше 817 тысяч новых инфицированных за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 156,49 млн, увеличившись за сутки более чем на 817 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 13,4 тыс., превысив 3,26 млн.

По состоянию на вечер 8 мая в ВОЗ поступила информация о 156 496 592 инфицированных и 3 264 143 умерших. Число заразившихся увеличилось на 817 345, летальных исходов - на 13 426.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более половины случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (423 364), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (205 327), на третьем - Европа (124 715).