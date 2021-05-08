В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки видео
В районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима возобновились беспорядки, сообщили в пресс-службе полиции Израиля.
Отмечается, что десятки протестующих с палестинскими флагами начали бросать камни в силовиков, те были вынуждены в ответ применить спецсредства для разгона толпы.
Chaos at #DamascusGate in Jerusalem tonight: pic.twitter.com/DVY6OM2VM7— ℝ𝕠𝕤𝕚𝕖 𝕊𝕔𝕒𝕞𝕞𝕖𝕝𝕝 (@rosiescammell) May 8, 2021
Также двух человек арестовали по подозрению в нападении на полицейского на улице Хагай. Стража порядка ударили по лицу и повалили на землю.
Как сообщают израильские СМИ, волнения возобновились и в районе Храмовой горы, где собрались около 75 тысяч мусульман.
Минувшей ночью в масштабных столкновениях в Восточном Иерусалиме, по данным Красного Полумесяца, ранения получили 205 палестинцев. Полиция Израиля, в свою очередь, сообщила о 17 пострадавших сотрудниках.
Также в субботу превентивно задержали 20 человек по подозрению в возможном участии в новых беспорядках.
Волнения вспыхнули накануне вечером возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда власти выселяют несколько арабских семей. Протесты по этому поводу продолжаются уже больше недели.
Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.