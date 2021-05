Не в том ли дело, что Азербайджан очень уж неожиданно для многих ворвался на политическую арену, стал значимым не только в регионе, но и в мире, заставил с собой считаться? Что ведет независимую в полном смысле этого слова политику – ни у кого ничего не просит, но и манипулировать собой не позволяет? Что крепко, по-братски дружит с Турцией, которая тоже не оглядывается ни на Запад, ни на Восток? А еще Азербайджан, ни у кого не спросив позволения, взял и вернул силой оружия во исполнении резолюций ООН свои исторические земли у Армении, и это почему-то не всем понравилось.

Что в этом случае предпринимают недовольные? Конечно же, организуют кампании клеветы, поношения, умаления достоинств и раздувания недостатков. И ковид теперь стал убойным аргументом, чтобы выставить страну в неприглядном виде.

Так что же такое этот IHME? Англоязычная Википедия статью о нем предваряет предупреждением: This article contains content that is written like an advertisement. Please help improve it by removing promotional content and inappropriate external links, and by adding encyclopedic content written from a neutral point of view. То есть сами же администраторы дают понять, что данный институт занимается самопиаром и, вероятнее всего, с этой целью и разместил о себе материал рекламного характера.