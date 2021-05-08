Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 01:34

Пандемия коронавируса с жестокой беспристрастностью подтвердила извечную марксистскую истину: миром правит капитал. И никакие угрозы не способны заставить загнанное в условия бесчеловечной империалистической гонки общество хотя бы на время страшного для всех без исключения испытания отступить от этого безумного постулата. Число заболевших перевалило за 155 миллионов, а жертв уже больше трех миллионов. Лекарства, способного вылечить или хотя бы ослабить мучения больных, пока найти не удается. Изобрели вакцины, но их эффективность и, главное, безопасность может подтвердить только время. Зато конкуренция не только компаний-производителей условно спасительных прививок, но и стран, где их выпускают, такая, что золотая или даже нефтяная лихорадка могут скоро показаться летним соревнованием бойскаутов. Того и гляди в борьбе за увеличение продаж именно своей вакцины государства начнут вступать в военные конфликты. Во всяком случае охаивание конкурентов, точнее, их препаратов, идет такое беспринципно жесткое, что понятно, отчего растет количество антипрививочников и чуть не половина населения земного шара категорически отвергает вакцинацию.

Ан нет, Москва, погоди! А еще ковид оказался удобным предлогом для давления, а то и опорочивания своих политических противников. К примеру, до проверки и регистрации российского «Спутника V», первой изобретенной в мире вакцины, у ВОЗ - Всемирной организации здравоохранения ООН, руки так и не доходят, хотя все вышедшие позже западные препараты уже утверждены. Даже несмотря на то, что у российской вакцины побочных явлений выявлено гораздо меньше, чем у тех же AstraZeneca и Pfizer, и условия транспортировки у нее более удобные. Ан нет, Москва, погоди! Чем не негласные санкции? Еще один пандемийный метод воздействия на неугодных – распространение устрашающей информации о разгуле коронавируса в той или иной стране. А это значит, что там, в принципе, все плохо – здравоохранение слабое, врачей и больниц – почти нет, хилая экономика не может позволить локдауны, до населения властям дела нет, что подразумевает отсутствие демократии и нарушение прав человека...

Кто выставляет Азербайджан в дурном свете? Несомненно, того же свойства и с той же грязной целью некий американский Институт измерений и оценки здоровья (IHME) объявил недавно Азербайджан страной, «в которой в мировом масштабе (!) от Covid-19 умирает больше всего людей на душу населения». Причем в топ-10 по смертности от ковида попали в основном постсоветские республики – Беларусь, Казахстан и др. И Азербайджан впереди всех… Так и записано: самый высокий показатель в мире - в Азербайджане (648,8 на 100 тысяч населения). Помилуйте, азербайджанцы, конечно, как и все в мире, подвержены этой заразе, и умирают тоже, но, слава Всевышнему, ничуть не больше и даже меньше, чем в других странах. Откуда же эти жуткие цифры - 648,8 на 100 тысяч населения?! Пришлось, уточнив последние данные, засесть за кулькулятор. Да, действительно, примерно столько получается, но не на 100 тысяч, а на миллион! Цифра в любом случае трагическая, и мы скорбим обо всех, но зачем же нас выставлять в совсем уж дурном свете?

Не в том ли дело, что Азербайджан очень уж неожиданно для многих ворвался на политическую арену, стал значимым не только в регионе, но и в мире, заставил с собой считаться? Что ведет независимую в полном смысле этого слова политику – ни у кого ничего не просит, но и манипулировать собой не позволяет? Что крепко, по-братски дружит с Турцией, которая тоже не оглядывается ни на Запад, ни на Восток? А еще Азербайджан, ни у кого не спросив позволения, взял и вернул силой оружия во исполнении резолюций ООН свои исторические земли у Армении, и это почему-то не всем понравилось. Что в этом случае предпринимают недовольные? Конечно же, организуют кампании клеветы, поношения, умаления достоинств и раздувания недостатков. И ковид теперь стал убойным аргументом, чтобы выставить страну в неприглядном виде. Так что же такое этот IHME? Англоязычная Википедия статью о нем предваряет предупреждением: This article contains content that is written like an advertisement. Please help improve it by removing promotional content and inappropriate external links, and by adding encyclopedic content written from a neutral point of view. То есть сами же администраторы дают понять, что данный институт занимается самопиаром и, вероятнее всего, с этой целью и разместил о себе материал рекламного характера.

Кто за этим стоит? Ну и это ладно, важнее, кто за ним стоит? Оказывается, финансируется он в основном Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Той самой богатейшей четы, которая теперь разводится. Но главное, сам миллиардер не устает пугать человечество угрозой новой пандемии и всяческими заговорами, связанными с коронавирусом. И вот финансируемый им институт заявляет, что смертность от Covid-19 в мире в два раза выше, чем указывается и уже почти достигла 7 млн человек. Может, в таком преувеличении и кроется первопричина - фармацевтической индустрии надо подстегнуть пробуксовывающий процесс вакцинации? И тогда понятно, почему американский институт государствами с самой высокой смертностью от коронавируса объявил именно «страны бывшего соцлагеря» - которые, как правило, предпочли в китайские и российские вакцины. При этом методология исследования довольно неоднозначная – одним из важнейших параметров при определении «реальной смертности от Covid-19» является «избыточная смертность», однако авторы отчета отмечают, что они делают поправки на зафиксированные иные причины. Однако и этот показатель «избыточной смертности» всегда опирается на официальные данные стран. Итак, избыточная смертность в Азербайджане в 2020 году составила около 19 тысяч человек (всего – 75.647) в сравнении с показателями 2019 года, из них 2858 – зарегистрированные в 2020 году военные потери. Итого, избыточная смертность (по невоенным причинам) составила примерно 16 тысяч человек.

А между тем в Армении… Посмотрим на картину в Армении. Во-первых, это соседняя страна, а во-вторых, она, как и Азербайджан, прошла в 2020 году войну и пандемию. В Армении избыточная смертность составила 9185 человек, из которых 2291 – официально признанные военные потери по состоянию на конец 2020 года. Соответственно, 6894 – это избыточные смерти по невоенным причинам. Учитывая, что разница между населением Армении и Азербайджана более чем в три раза в пользу Азербайджана, то в масштабе населения Азербайджана «армянская избыточная смертность» составила бы более 20 тысяч. И это против 16 тысяч в Азербайджане. Однако Армения в рейтинге Института измерений и оценки здоровья вовсе не присутствует. Вызывает серьезные вопросы и то, что исследователи института в своем отчете не представили подразделов по каждой отдельной стране, чтобы была возможность ознакомиться с методологией подсчетов в каждом отдельном случае. Однако на сайте IHME такой информации нет.