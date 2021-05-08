Садика Хана переизбрали мэром Лондона

Представитель оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан переизбран на пост мэра Лондона. Об этом было объявлено в субботу вечером по итогам окончательного подсчета голосов, передает ТАСС.

Хан смог сохранить свой пост, получив во втором туре 55,2% голосов. Его основного конкурента представителя правящей Консервативной партии Шона Бэйли поддержали 44,8% избирателей.

В 2016 году Хан стал первым мусульманином во главе мэрии европейской столицы. Выборы должны были пройти еще в мае прошлого года, но были отложены на год из-за пандемии.