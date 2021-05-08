США обвинили в «равносильной геноциду» блокаде. Об этом заявил посол Кубы в Китае Карлос Перейра Эрнандес на семинаре, посвященном борьбе с бедностью, развитию и правам человека в КНР, передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что Куба является развивающейся страной с низким уровнем дохода, она, как и Китай, работает над обеспечением права народа на развитие и различных прав человека. Дипломат подчеркнул, что в то же время Куба уже 60 лет страдает от «равносильной геноциду» блокады со стороны Вашингтона. Помимо этого посол Кубы заявил, что Гавана выступает решительно против практики политизации, избирательного подхода и двойных стандартов в области прав человека.

В начале 2021 года бывший американский госсекретарь Майк Помпео подтвердил, что США вернули Кубу в список стран — спонсоров терроризма. По словам Помпео, Соединенные Штаты пошли на этот шаг из-за «неоднократной поддержки актов международного терроризма и укрытия террористов» с кубинской стороны.