Раскрыта судьба неуправляемой китайской ракеты

Большая часть обломков неуправляемой китайской ракеты «Чанчжэн-5B» сгорела в атмосфере над Индийским океаном. Оставшиеся обломки отработавшей ступени ракеты упали в воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Китайской программы пилотируемых полетов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал, что Китай уделяет большое внимание вхождению CZ-5B в атмосферу. По его словам, ракета-носитель была спроектирована таким образом, чтобы ее большая часть разрушилась и сгорела во время падения, поэтому опасность минимальна.

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» (CZ-5B) вывело на орбиту главный модуль космической станции КНР. Запуск был объявлен успешным, однако позднее ракета вышла из-под контроля.