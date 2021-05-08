В Шотландии снова заговорили о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен, партия которой победила на региональных выборах, пообещала добиться от Лондона организации ещё одного референдума о независимости. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию (SNP), пояснила, что ее главный приоритет сейчас — борьба против последствий пандемии COVID-19.

«А когда этот кризис останется позади, нужно будет дать народу Шотландии возможность выбрать своё будущее», — сказала Стерджен.

По ее словам, у британских властей «нет демократических оснований блокировать реализацию права шотландцев на выбор будущего».