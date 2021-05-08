Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск рассказал о своем психическом расстройстве в эфире передачи Saturday Night Live. Об этом сообщает TMZ.

По словам Маска, он первый ведущий данного шоу с синдромом Аспергера или по крайне мере первый, кто признался в этом. Отмечается, что данная передача является сатирической, и Маск мог сделать данное высказывание не всерьез.

Синдром Аспергера — общее нарушение психического развития, характеризующееся серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий.

Ранее глава американской компании SpaceX предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле. По словам Маска, в ходе миссии «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды». Он отметил, что в приглашении к полету на Марс должно быть указано, что «предстоит трудное и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым».