Аzerbaijan Fish Farm начала экспортировать форель в Россию

Говоря о «МаксиФиш», отметим, что это международная вертикально-интегрированная группа компаний, созданная в 2018 году, в состав которой входит ряд ведущих российских и зарубежных компаний полного цикла, реализующих масштабные проекты по переработке рыбной продукции, аквакультуры и рыбного корма. За три года с момента основания «МаксиФиш» стала одним из значительных игроков на рынке рыбы и морепродуктов в России и Евросоюзе.

Новатор современных технологий по выращиванию осетровых видов, форели, а также производства осетровой икры на территории страны компания Аzerbaijan Fish Farm заключила контракт с ведущей российской группой компаний «МаксиФиш».

Головной офис быстроразвивающейся «МаксиФиш» расположен в Калининграде, а его филиальная сеть распространена по всей Российской Федерации и за ее пределами. Активная деятельность географически связана со следующими странами - Африка, Южная и Северная Америка, Европа, страны СНГ и Скандинавии, Китай, Таиланд, а с недавних пор и с Азербайджаном в связи с заключенным с Аzerbaijan Fish Farm контрактом по экспорту форели.

Подписанный между азербайджанской и российскими компаниями контракт является весомым событием для рыбоводческого сегмента экономики. Он ускорит развитие этой важнейшей отрасли, стимулирует ненефтяной экспорт и продвижение бренда «Made in Azerbaijan» за рубежом, возвращая Азербайджану былую славу на международном рынке в рыбной отрасли.

Особо стоит подчеркнуть и тот факт, что подписанный Аzerbaijan Fish Farm и «МаксиФиш» контракт будет еще более активно способствовать развитию экономики страны за счет ненефтяного сектора, что сегодня является одним из основных приоритетов в Азербайджане.

Аzerbaijan Fish Farm сообщает, что в первой отгрузке по новому контракту в Россию будет поставлено 18 тонн свежезамороженной форели.

Аквакультурные фермы по разведению и выращиванию форели и лосося находятся в Загатальском, Габалинском и Мингячеврском районах. Они входят в масштабные производственные проекты AFF, продукция которой производится в соответствии с международными стандартами качества, в том числе экологическими.

Именно AFF впервые в Азербайджане вырастила форель весом более 3 кг, используемую для разделки под нежнейшее филе. Этот и другие успехи AFF в разведении и выращивании форели стали возможными благодаря новшествам, применяемым компанией в работе, позволяющим достигать результатов мирового уровня.

Форель разводится в естественных условиях с применением современных способов выращивания – в Мингячевире это садковые системы, а в Загатале - проточные бассейны с системами оборотного водоснабжения. Именно в Загатале AFF провела глубокую реконструкцию производства с целью создания благоприятной экологической обстановки для разведения ценных видов лососевых. Здесь разводят два вида: благородную радужную форель, отличающаяся нежным вкусом и красивой алой полосой на боковой стороне, и уникального каспийпского лосося, находящегося под угрозой исчезновения.

Более подробная информация о деятельности Azerbaijan Fish Farm доступна на официальном сайте https://aff.az/

Адрес электронной почты - [email protected]