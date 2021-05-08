Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:53

Глава МИД Франции посетил Ливан, где провел переговоры с местными властями и встретился с представителями общественности. Встречали его с истинно восточным гостеприимством, но практические результаты визита главы французской дипломатии близки к нулю. Поначалу-то французская дипломатия по Ливану шагала широко, а Макрон и Ле Дриан уже готовились к присвоение почетного звания «спасителей» этой страны, на которую как из ящика Пандоры в последние годы высыпались все возможные бедствия – от идиотов и корыстолюбцев во власти до взрыва в столичном порту. Но свои возможности повлиять на ливанскую ситуацию в Париже явно переоценили.

И теперь Елисейский дворец медленно, но верно погружается в бейрутское болото. Местные элиты Макрона и Ле Дриана внимательно выслушивают, всячески благодарят за высказываемые рекомендации и клятвенно заверяют, что все исполнят, вот бквально завтра и начнут. После чего расходятся и благополучно начинают заниматься привычными делами – казнокрадством, грызнёй за тёплые кресла и упоительным ничегонеделанием. Париж пошёл на крайние меры, объявив, что ливанские политики, которые подозреваются в коррупционной деятельности и в препятствовании формированию нового правительства, будут лишены возможности въехать на территорию Франции. Как метко подметил один из наблюдателей, теперь не каждая ливанская птица долетит до Елисейских полей. Но внезапно оказалось, что и этим местные политические элиты не проймёшь. Не слишком-то им туда и хотелось. А мутить свои гешефты они могут и из финансовых центров в тех же Эмиратах. Мои французские коллеги в чатах с тревогой пишут, что у Франция в Ливане ничего не получается и вообще «всё идёт не так». Но парадокс именно в том, что именно «так» всё и должно идти в случае, когда работаешь не с теми людьми. Ливанские элиты прогнили насквозь, как и сама политическая система страны. А потому вести с ними серьёзные переговоры об исправлении ситуации, а уж тем более о реформировании Ливана – это совершенно пустая трата времени, толчение воды в ступе.