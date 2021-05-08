Франция провалилась и в Ливане оперативный комментарий
Глава МИД Франции посетил Ливан, где провел переговоры с местными властями и встретился с представителями общественности. Встречали его с истинно восточным гостеприимством, но практические результаты визита главы французской дипломатии близки к нулю.
Поначалу-то французская дипломатия по Ливану шагала широко, а Макрон и Ле Дриан уже готовились к присвоение почетного звания «спасителей» этой страны, на которую как из ящика Пандоры в последние годы высыпались все возможные бедствия – от идиотов и корыстолюбцев во власти до взрыва в столичном порту. Но свои возможности повлиять на ливанскую ситуацию в Париже явно переоценили.
И теперь Елисейский дворец медленно, но верно погружается в бейрутское болото. Местные элиты Макрона и Ле Дриана внимательно выслушивают, всячески благодарят за высказываемые рекомендации и клятвенно заверяют, что все исполнят, вот бквально завтра и начнут. После чего расходятся и благополучно начинают заниматься привычными делами – казнокрадством, грызнёй за тёплые кресла и упоительным ничегонеделанием.
Париж пошёл на крайние меры, объявив, что ливанские политики, которые подозреваются в коррупционной деятельности и в препятствовании формированию нового правительства, будут лишены возможности въехать на территорию Франции. Как метко подметил один из наблюдателей, теперь не каждая ливанская птица долетит до Елисейских полей.
Но внезапно оказалось, что и этим местные политические элиты не проймёшь. Не слишком-то им туда и хотелось. А мутить свои гешефты они могут и из финансовых центров в тех же Эмиратах.
Мои французские коллеги в чатах с тревогой пишут, что у Франция в Ливане ничего не получается и вообще «всё идёт не так». Но парадокс именно в том, что именно «так» всё и должно идти в случае, когда работаешь не с теми людьми. Ливанские элиты прогнили насквозь, как и сама политическая система страны. А потому вести с ними серьёзные переговоры об исправлении ситуации, а уж тем более о реформировании Ливана – это совершенно пустая трата времени, толчение воды в ступе.
Они кого будут реформировать, самих себя? Они с какой коррупцией будут бороться, с собственной? Воля ваша, но это какие-то «пчёлы против мёда» получаются. А ведь Париж именно в этой парадигме и работает: ливанские политики, которые и есть главная проблема страны, которые довели её до кризиса, – вдруг должны резко исправиться и начать жизнь по-другому. Простите, господа Макрон и Ле Дриан, но так не бывает. Никогда.
Ливанские элиты можно пугать санкциями, ставить им ультиматумы – Бейруту это как мёртвому припарки. Никакие требования по оздоровлению ситуации он принимать не будет. Во-первых, против этого категорически выступает Хизбалла. Её лидер, шейх Хасан Насралла, не так давно сказал, как отрезал: Ливан не должен идти на поводу у МВФ и президента Франции Макрона, а также стремиться к превращению страны в нейтральное государство, поскольку данный расклад приблизит страну к американо-израильской оси.
Уже одного этого было бы достаточно, чтобы понять тщетность французских усилий договориться с местными политиками. Но ведь есть и нечто большее: ливанские элиты сложившаяся в Ливане ситуация вполне устраивает. Кризис ведь у народа и страны, а у них всё благополучно. Недовольна улица – но их кланы сыты, пристроены и с уверенностью смотрят в будущее.
А вот у Ливана без радикальной смены элит – этого самого будущего нет. Но на столь решительные меры Париж не готов, у него в повестке и вопроса-то такого нет. И потому его политика на бейрутском направлении обречена. Вляпаться в болото просто – выбраться нелегко. Этот урок Макрону и Ле Дриану ещё предстоит усвоить…