МЧС предупреждает граждан о нестабильной погоде

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, с сегодняшнего вечера в стране ожидается нестабильная погода, в частности 10 мая будет дуть сильный ветер.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), обращаясь к населению, советует не выходить на улицу при сильном ветре без крайней необходимости по соображениям безопасности: "Если вы находитесь на улице, и подул сильный ветер, рекомендуется держаться подальше от легких и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. В этом случае необходимо передвигаться осторожно и постараться укрыться в подвале ближайшего здания или в крепком здании".