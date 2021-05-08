Команда Азербайджана берет медаль на Кубке мира в Баку обновлено 15:06

Отдел спорта

Зохра Агамирова в финале с лентой получила оценку 21,400 и пока занимает 1-е место.

Но впереди еще выступления пяти гимнасток.

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Команда Азербайджана завоевала бронзовую медаль, опередив соперниц из Беларуси, Узбекистана, Израиля, Украины и Бразилии.

Золото у Болгарии, серебро у Италии.

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Групповая команда Азербайджана за свое выступление в финале с пятью мячами получила оценку 44 балла и на данный момент занимает 3-е место.

Впереди выступление еще трех команд.

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Сегодня на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку проходят отдельные финалы.

Азербайджан будет представлен в трех финалах. Групповая команда в составе Зейнаб Гумматовой, Марьям Сафаровой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Елизаветы Лузан попала в оба финала – с мячами, а также с тремя обручами и двумя парами булав. А Зохра Агамирова выступит в финале с лентой.

Два финала уже состоялись. За упражнение с обручем наивысшую оценку получила израильтянка Линой Ашрам, а с мячом победила итальянка Александра Аджюрджюкулезе.