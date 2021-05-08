Зохра Агамирова в финале с лентой получила оценку 21,400 и пока занимает 1-е место.

Но впереди еще выступления пяти гимнасток.

* * * 13:52

Команда Азербайджана завоевала бронзовую медаль, опередив соперниц из Беларуси, Узбекистана, Израиля, Украины и Бразилии.

Золото у Болгарии, серебро у Италии.

* * * 13:34

Групповая команда Азербайджана за свое выступление в финале с пятью мячами получила оценку 44 балла и на данный момент занимает 3-е место.

Впереди выступление еще трех команд.

* * * 13:17

Сегодня на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку проходят отдельные финалы.