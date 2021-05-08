В Индии очередной коронавирусный антирекорд

Число новых заболевших коронавирусом в Индии в четвертый раз с начала пандемии превысило отметку в 400 тысяч, за минувшие сутки в стране выявлено 403,7 тысячи новых заболевших, сообщает минздрав.

Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в Индии превысило 22,2 миллиона. Выздоровели более 18,3 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 242 тысячи человек.