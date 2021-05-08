Служивший в Азербайджане американский офицер может сесть на 17 лет

Как утверждает обвинение, 45-летний Питер Рафаел Дзибински Деббинс добровольно предложил свои услуги российской военной разведке еще в 1996 году, заявив, что считает себя "сыном России" и готов служить ей.

Федеральная прокуратура США подала прошение с требованием осудить обвиненного в шпионаже в пользу России Питера Деббинса на 17 лет тюрьмы. Он добровольно решил помогать российской военной разведке, передает BBC News.

"Деббинс был уверен, что Соединенные Штаты чрезмерно доминируют в мире и их влияние должно быть ограничено", - сообщили в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, Деббинс поддерживал контакты с российскими представителями с 1996 года, когда он был студентом в Университете Миннесоты, по 2011 год. В 1997 году, по утверждению прокуратуры, он подписал обязательство о сотрудничестве с российской военной разведкой, получив кодовое имя Икар Лешников.

Сначала Деббинс отказывался получать деньги за передаваемую информацию, но в итоге согласился на небольшую плату. Суммы пока не раскрываются.

Мать обвиняемого родилась в Советском Союзе, а сам он встретил будущую жену во время поездки в Челябинск. Свадьба состоялась в 1997 году.

Во время службы в спецназе Деббинс получил допуск сначала к секретной, а затем и к совершенно секретной информации, следует из обвинения.

В 1998 году он был направлен в подразделение химической защиты "зеленых беретов" в Южной Корее, а затем служил в составе групп американского спецназа в Азербайджане и Грузии. Прокуратура считает, что он передавал российской стороне информацию об этих подразделениях, включая имена офицеров, а также данные об их деятельности в республиках бывшего СССР.

В 2008 году он ушел в отставку, но в течение еще нескольких лет продолжал поддерживать контакты с российской военной разведкой.

Арест Деббинса стал уже вторым по счету шпионским скандалом в США на этой неделе. Ранее Министерство юстиции США объявило об аресте на Гавайях бывшего сотрудника ЦРУ по обвинению в шпионаже в пользу Китая.