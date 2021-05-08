Икрам Нур, автор haqqin.az 13:42

Завершается трёхдневный визит премьер-министра Пакистана в Саудовскую Аравию. Судя по всему, ему удалось преодолеть возникшую несколько лет назад напряжённость в двусторонних отношениях. Уже потому, что накануне визита Имрана Хана в Королевство прибыл сам главнокомандующий пакистанской армией генерал Камар Джавед Баджва, можно сделать вывод, что в пакистано-саудовских отношениях намечается масштабный сдвиг.

Баджву вполне справедливо называют «серым кардиналом» Пакистана. И ещё большой вопрос, кто влиятельнее в Исламабаде – премьер или же главнокомандующий, который, вот интересный нюанс, ко всем прочим свои обязанностям лично курирует мегапроект Китайско-Пакистанского экономического коридора. Так и произошло. В ходе визита Имрана Хана было достигнуто соглашение о создании Высшего координационного совета — органа двустороннего сотрудничества между странами. А также подписан целый кейс меморандумов о взаимопонимании — по незаконному обороту наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров; по финансированию проектов в областях энергетики, инфраструктуры, транспорта, водоснабжения и связи; по расширению сотрудничества по проблемам лиц, приговоренных к лишению свободы и предупреждению преступности. Давно знающими людьми сказано как в бронзу отлито: «Пакистано-саудовские отношения можно сравнить с браком, развод в котором невозможен». Что, однако же, не исключает ссор и скандалов, причём достигающих накала.

Началось всё с 2015 года, когда Пакистан категорически отказался предоставить саудитам воинский контингент для ведения боевых действий в Йемене. Публичного скандала не последовало, но в Эр-Рияде недовольство затаили. В 2017-м Исламабад полностью проигнорировал «блокаду» Катара и атаки на Доху со стороны других монархий Залива. Саудиты промолчали и на этот раз. Более того, Эр-Рияд всячески демонстрировал Пакистану свою благожелательность и расположение. Вплоть до того, что когда наследный принц Мухаммед бен Салман в 2019-м посетил Исламабад, то в беседе с Имраном Ханом он назвал себя «послом Пакистана в Саудовской Аравии». Но вот в 2020-м пакистанский премьер обрушился с критикой на Организацию исламского сотрудничества - блок из 57 мусульманских стран во главе с Саудовской Аравией – за их пассивность в отношении Кашмира. Более того, пригрозил организовать альтернативный форум мусульманских стран, что в Эр-Рияде расценили как покушение на лидирующую роль Королевства в исламском мире. Тут-то и грянуло… Во-первых, Эр-Рияд отозвал один миллиард долларов из предоставленного Пакистану трёхмиллиардного беспроцентного кредита. Во-вторых, саудиты заморозили все экономические проекты, о которых договорились в 2019-м Мухаммед бен Салман и Имран Хан. И, наконец, что было, пожалуй, самым болезненным для Исламабада, Королевство тут же нарастило экономическое сотрудничество с Индией. На пике этого необъявленного конфликта общий объем товарооборота саудитов и Пакистана составил 2,181 миллиард долларов, а с Индией – 33,09 миллиарда. Отказавшись от участия в йеменской и катарской авантюрах – обе они, напомню, провалились, – Исламабад проявил политическую мудрость и дальновидность. Но и отношения с Эр-Риядом, достигшие стратегического уровня ещё в 60-е годы прошлого столетия, для него крайне важны. Ни одно арабское государство за последние полвека не получало столь щедрой финансовой помощи от Королевства, как получал от Эр-Рияда Пакистан. Правда, в обмен на это он брал на себя обязательства предоставлять саудитам военные контингенты и инструкторов – но и это условие было для него выгодно.