В Шуше состоялось торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, память героических сынов нашего народа, совершивших невиданный героизм во Второй Мировой войне, была почтена минутой молчания, был исполнен государственный гимн Азербайджана.

На мероприятии была предоставлена подробная информация об исключительной заслуге азербайджанского народа в победе над фашизмом, истории и славном боевом пути национальных стрелковых дивизий Азербайджана.

Мероприятие завершилось торжественным маршем личного состава по городу.