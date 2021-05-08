Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 419, до 4 880 262. Об этом, как передает ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 517. Всего уже выздоровели 4 496 132 человека, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В России зарегистрировали 334 смерти из-за коронавируса против 370 днем ранее. Всего от инфекции умерли 113 326 пациентов.