В Китае призвали США не монополизировать права человека

Вашингтон использует тему прав человека в качестве дипломатического инструмента давления на страны, которые не желают подчиняться и уступать, заявил глава Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь, передает РИА Новости.

По его словам, права человека не являются монополией или привилегией США, это общее стремление всего человечества. В реальности США заботятся лишь о своих интересах и гегемонии, а не о правах человека, считает Линь Сунтянь.

США десятилетиями, утверждает он, «якобы защищали права человека в странах Азии, Африки и Латинской Америки, но никогда не предпринимали действий, чтобы помочь какой-либо стране успешно решить проблему развития».

«США заботятся лишь о капитале и политике, защищают права человека богатых. Богатые становятся богаче, а бедные - беднее. Состояние 50 самых богатых людей в США равно состоянию самых бедных 165 миллионов человек», - отметил он.

Вместе с тем Линь Сунтянь добавил, что для сохранения своей гегемонии и обслуживания корыстных интересов Вашингтон использует тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать.