Израиль нанес удар по военному посту ХАМАС

Армия Израиля нанесла удар по военному посту ХАМАС на юге сектора Газа. Так военные ответили на запуск ракеты с территории сектора Газа, пишет Коммерсант.

«Сегодня вечером террористы выпустили ракету в сторону Израиля из Газы. В ответ наш самолет только что нанес удар по военному посту ХАМАС на юге Газы»,— говорится в сообщении армии Израиля в Twitter.

«Ближневосточный квартет» (Россия, США, ЕС и ООН) ранее выразил обеспокоеннность в связи с актами насилия в Восточном Иерусалиме — там в ходе столкновений пострадали около 300 человек. «Квартет» также выразил обеспокоенность запуском ракет и воздушных шаров с зажигательной смесью из сектора Газа в направлении Израиля.