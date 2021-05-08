Глава МИД Ирана назвал Дональда Трампа «опальным шутом»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф упрекнул экс-президента США Дональна Трампа в нарушении три года назад обязательств США по СВПД и назвал его «опальным шутом», пишет Тasnim news.

«Когда мы пытаемся возродить СВПД в Вене, необходимо вспомнить, как все это начиналось. 3 года назад в этот день опальный шут нарушил обязательства США по СВПД и резолюции 2231 СБ ООН », - написал Мохаммад Джавад Зариф в Твиттере, имея в виду выход Дональда Трампа из ядерной сделки.

Он добавил, что нынешний президент США Джо Байден должен окончательно решить, «продолжат ли США свое беззаконие или они начнут соблюдать договоренности».