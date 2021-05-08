Египет запустит производство китайской вакцины Sinovac

Египет запускает в июне локальную линию производства вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Как передает ТАСС, об этом сообщила министр здравоохранения и народонаселения страны Хала Заид в ходе посещения производственной линии холдинговой компании биологических препаратов и вакцин VACSERA, на мощностях которой будет производиться китайская вакцина.

"18 мая поступит первая партия сырья для производства, - сказала она. - Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины".

По словам министра, "Египет стремится стать региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки".

Глава Минздрава указала, что эпидемиологическая ситуация в Египте "стабильная". За минувшие сутки выявлено 1 132 новых случая заражения, 66 человек умерли. С начала пандемии зарегистрировано более 236 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли за этот период 13 845 заболевших.