В грузинском городе потребовали вернуть памятник Сталину

В грузинском городе Гори, где родился Иосиф Сталин, представители неправительственных организаций и местные жители потребовали вернуть памятник советскому вождю и наладить отношения с Россией. Об этом со ссылкой на грузинские телеканалы сообщает РИА Новости.

«Сталин был богом коммунистов. Это праздник мирового масштаба, и сегодня мы вновь требуем вернуть памятник вождю. Кроме того, нас приглашают в такую организацию, как НАТО, которая является завоевателем, и нам это не нужно, — цитирует агентство одного из инициаторов. — СССР был раем, который создал Сталин, в то время арестовывали людей за безделье, а все потому, что всегда были рабочие места... Нам надо перенаправить политическую стрелу в направлении России и наладить отношения».

Участники акции собрались перед домом-музеем Сталина в Гори, в их руках были портреты вождя, а на медицинских масках — надписи «СССР».