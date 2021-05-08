Лукашенко призвал белорусов остановить противостояние

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны прекратить «не нужное никому противостояние» и четко усвоить, что им выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей. Видеозапись обращения главы государства к белорусам по случаю Дня государственного герба и государственного флага, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы все время жили в спокойной, мирной Беларуси. И только в последнее время нас попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать, мы разобрались, где правда, а где ложь», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что начался жестокий, иногда кровавый передел мира. «И не дай Бог нам попасть в эти жернова, оступиться. И нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку, потому что мы волею судьбы и Господа расположены на геополитическом изломе», — заявил президент.

По его словам, те, кто сегодня приветствует государственные символы, и те, кто имеет иную точку зрения, должны не допустить повторения войны.