Азербайджанская борьба в глубокой яме Кто виноват и что делать?
На то, что происходит сейчас в азербайджанской борьбе, невозможно смотреть без боли в сердце. За два с половиной месяца до Олимпиады в Токио главный для Азербайджана вид спорта пребывает в глубочайшем кризисе. И завершившийся сегодня в Софии последний олимпийский квалификационный турнир это в очередной раз подтвердил.
Итак, на Олимпиаду Азербайджан поедет в составе семи борцов. В Токио выступят вольники Гаджи Алиев (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг) и Шариф Шарифов (97 кг), вольницы Мария Стадник (50 кг) и Элис Манолова (68 кг), а также борцы греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).
Для сравнения: на Играх 2016 года в Рио у нас было в два раза больше представителей – 14. В вольной борьбе мы и вовсе выступали в полном составе (шесть борцов). Также на бразильский ковер вышли пять классиков и три вольницы. Сборная Азербайджана по борьбе завоевала в Рио девять (!) медалей. Это ровно половина от 18 наград, которые добыла вся наша олимпийская команда.
Только подумайте: девять медалей в Рио и только семь участников в Токио! Сколько наград завоюют борцы на предстоящей Олимпиаде? Судя по тому, с каким трудом мы добывали эти лицензии, медалей вряд ли будет больше двух-трех. И это еще при удачном раскладе.
Плохие результаты в борьбе автоматически означают, что Азербайджан в целом слабо выступит на предстоящей Олимпиаде. Дело в том, что из 42 медалей, завоеванных нашей страной на Олимпийских Играх, начиная с Атланты-1996, 22 (!) награды на счету борцов. То есть более 50 процентов! Также в активе наших пехлеванов четыре золота из семи, которые мы завоевали на шести Олимпиадах. Одним словом, без сильной борьбы в Токио у Азербайджана очень смутные перспективы.
Кто же довел азербайджанскую борьбу до такого состояния? Haqqin.az в своих публикациях неоднократно касался проблем, охвативших наш самый медалоемкий олимпийский вид спорта. Мы писали, что если не будут сделаны соответствующие выводы и не приняты жесткие решения, то азербайджанскую борьбу ждет крупный провал. Так и произошло. Но главное разочарование – олимпийское – возможно, еще впереди.
То, что в плачевном состоянии оказалась не только вольная борьба, но и греко-римская с женской, говорит о системных проблемах в работе нашей Федерации и допущенных ошибках. К сожалению, сложилась ситуация, когда те, кто смело и справедливо указывают Федерации на ее промахи, тут же попадают в немилость. То есть даже конструктивная критика не воспринимается.
Не секрет, что сложные времена для азербайджанской борьбы наступили после Олимпиады в Рио. Начались финансовые проблемы, спортсмены не получали зарплату. Однако ситуацию частично удалось выправить, и в 2017-18 годах в той же вольной борьбе были достаточно высокие результаты. Под руководством Фирдовси Умудова наша команда выиграла бронзу на командном Кубке мира-2017 в Иране, а спустя год на аналогичном турнире в США и вовсе поднялась на 2-е место, уступив лишь хозяевам. В 2017 году на чемпионате мира в Париже Гаджи Алиев стал 3-кратным чемпионом мира. Ну и, конечно, чемпионат Европы-2018 в Каспийске, где вольники завоевали 8 наград (2 золота, 2 серебра и 4 бронзы), а во всех трех видах у нас было 18 медалей – рекордный показатель!
Казалось бы, с такими высокими результатами, к тому же продемонстрированными на фоне недавнего финансового кризиса, Федерация должна дать Умудову карт-бланш, чтобы он спокойно готовил команду к лицензионному чемпионату мира-2019. Но нет… В конце 2018-го опытный специалист был смещен с должности главного тренера. Формальным поводом послужило не самое удачное выступление на чемпионате мира в Будапеште, хотя еще раз стоит повторить, что своими успехами, достигнутыми ранее, Умудов заслужил определенный кредит доверия. Сейчас он остается на должности вице-президента Федерации, но, как писалось в прессе, даже не приглашается на заседания…
В декабре 2018 года сборную по вольной борьбе возглавил Сайпулла Абсаидов, который в самый ответственный момент – перед лицензионным чемпионатом мира в Казахстане – при странных обстоятельствах оставил команду и не поехал на важнейшее соревнование.
Сейчас вольников тренирует Намик Абдуллаев. Нынешние результаты уже говорят о том, что назначение знаменитого спортсмена, олимпийского чемпиона, но при этом не имеющего серьезного тренерского опыта, было грубейшей ошибкой.
Почти ничего хорошего мы не видим и в женской борьбе, и в греко-римской. Кстати, и у классиков был достаточно успешный главный тренер – турецкий специалист Шабан Донат. После ЧМ-2019 его уволили, назначив российского специалиста Александра Тараканова. Но результаты лучше не стали.
Если говорить о женской борьбе, то тут надо сказать спасибо Марии Стадник, которая порадовала на недавнем чемпионате Европы. Кстати, после Евро главный тренер женской сборной Азербайджана Аслан Агаев сообщил о том, что личным тренером Марии является… генеральный секретарь Федерации борьбы Азербайджана Орхан Мамедов. Который, насколько известно, никогда не занимался тренерской деятельностью. Еще одна странность. Как можно быть личным тренером многократной чемпионки мира и Европы, призера Олимпиад, не имея тренерской практики?
…До Олимпиады в Токио остается все меньше и меньше времени. Всем нам очень хочется, чтобы сборная Азербайджана и, в частности наши борцы, выступили там успешно. Но, увы, прогнозы неутешительные.
Можно ли сейчас, за два с половиной месяца до Игр, что-то изменить? Да, определенные точечные изменения могут улучшить ситуацию. Иначе в Японии нам останется уповать лишь на чудо.