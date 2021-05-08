Эльмир Алиев, отдел спорта 20:56

На то, что происходит сейчас в азербайджанской борьбе, невозможно смотреть без боли в сердце. За два с половиной месяца до Олимпиады в Токио главный для Азербайджана вид спорта пребывает в глубочайшем кризисе. И завершившийся сегодня в Софии последний олимпийский квалификационный турнир это в очередной раз подтвердил.

Итак, на Олимпиаду Азербайджан поедет в составе семи борцов. В Токио выступят вольники Гаджи Алиев (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг) и Шариф Шарифов (97 кг), вольницы Мария Стадник (50 кг) и Элис Манолова (68 кг), а также борцы греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг). Для сравнения: на Играх 2016 года в Рио у нас было в два раза больше представителей – 14. В вольной борьбе мы и вовсе выступали в полном составе (шесть борцов). Также на бразильский ковер вышли пять классиков и три вольницы. Сборная Азербайджана по борьбе завоевала в Рио девять (!) медалей. Это ровно половина от 18 наград, которые добыла вся наша олимпийская команда. Только подумайте: девять медалей в Рио и только семь участников в Токио! Сколько наград завоюют борцы на предстоящей Олимпиаде? Судя по тому, с каким трудом мы добывали эти лицензии, медалей вряд ли будет больше двух-трех. И это еще при удачном раскладе. Плохие результаты в борьбе автоматически означают, что Азербайджан в целом слабо выступит на предстоящей Олимпиаде. Дело в том, что из 42 медалей, завоеванных нашей страной на Олимпийских Играх, начиная с Атланты-1996, 22 (!) награды на счету борцов. То есть более 50 процентов! Также в активе наших пехлеванов четыре золота из семи, которые мы завоевали на шести Олимпиадах. Одним словом, без сильной борьбы в Токио у Азербайджана очень смутные перспективы.

Кто же довел азербайджанскую борьбу до такого состояния? Haqqin.az в своих публикациях неоднократно касался проблем, охвативших наш самый медалоемкий олимпийский вид спорта. Мы писали, что если не будут сделаны соответствующие выводы и не приняты жесткие решения, то азербайджанскую борьбу ждет крупный провал. Так и произошло. Но главное разочарование – олимпийское – возможно, еще впереди. То, что в плачевном состоянии оказалась не только вольная борьба, но и греко-римская с женской, говорит о системных проблемах в работе нашей Федерации и допущенных ошибках. К сожалению, сложилась ситуация, когда те, кто смело и справедливо указывают Федерации на ее промахи, тут же попадают в немилость. То есть даже конструктивная критика не воспринимается. Не секрет, что сложные времена для азербайджанской борьбы наступили после Олимпиады в Рио. Начались финансовые проблемы, спортсмены не получали зарплату. Однако ситуацию частично удалось выправить, и в 2017-18 годах в той же вольной борьбе были достаточно высокие результаты. Под руководством Фирдовси Умудова наша команда выиграла бронзу на командном Кубке мира-2017 в Иране, а спустя год на аналогичном турнире в США и вовсе поднялась на 2-е место, уступив лишь хозяевам. В 2017 году на чемпионате мира в Париже Гаджи Алиев стал 3-кратным чемпионом мира. Ну и, конечно, чемпионат Европы-2018 в Каспийске, где вольники завоевали 8 наград (2 золота, 2 серебра и 4 бронзы), а во всех трех видах у нас было 18 медалей – рекордный показатель! Казалось бы, с такими высокими результатами, к тому же продемонстрированными на фоне недавнего финансового кризиса, Федерация должна дать Умудову карт-бланш, чтобы он спокойно готовил команду к лицензионному чемпионату мира-2019. Но нет… В конце 2018-го опытный специалист был смещен с должности главного тренера. Формальным поводом послужило не самое удачное выступление на чемпионате мира в Будапеште, хотя еще раз стоит повторить, что своими успехами, достигнутыми ранее, Умудов заслужил определенный кредит доверия. Сейчас он остается на должности вице-президента Федерации, но, как писалось в прессе, даже не приглашается на заседания…