Кочарян и дашнаки скрепили союз: «Армения» против Пашиняна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян и главы партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» подписали меморандум о создании предвыборного блока. Об этом сообщает РИА «Новости».

Презентация альянса состоялась в Ереване на митинге политических сил, присоединившихся к Кочаряну.

Предвыборный блок получил название «Армения». Предполагается, что он будет участвовать в предстоящих в июне парламентских выборах.

Главой партии «Дашнакцутюн» является политик Ишхан Сагателян, а «Возрождающуюся Армению» возглавляет бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян.