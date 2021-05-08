Минтруда и соцзащиты о заботе, которой окружены ветераны

В первые годы нашей независимости отношение к участникам Второй мировой войны было безразличное, но после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству республикой – после 1993 года, ветераны снова были окружены заботой. 9 Мая - День Победы вновь стал отмечаться как государственный праздник, сформировалась активная государственная политика в области социальной защиты участников Второй мировой войны. Эта политика успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

Одним из основных направлений социальной политики, проводимой в нашей стране, является всестороннее внимание и забота об участниках Второй мировой войны 1941-1945 годов.

Так, инвалидам и участникам ВОВ назначаются и выплачиваются президентские пенсии. За прошедший период эти стипендии регулярно увеличивались. В качестве очередного повышения, Указом Главы государства от 30 декабря 2020 года эти пенсии с начала 2021 года увеличены в среднем на 50 процентов, доведены до 400 манатов для инвалидов I степени, 350 манатов для инвалидов II степени, 300 манатов для инвалидов III степени. Пенсия участникам Второй мировой войны была увеличена в два раза и достигла 300 манатов.

Наряду с ежемесячной стипендией президента, участникам Второй мировой войны предоставляется пенсия (среднемесячная сумма - 415 манатов). При назначении им пенсии начислялись надбавки к их пенсиям в порядке, предусмотренном законодательством.

Президент Ильхам Алиев ежегодно накануне 9 Мая - Дня Победы подписывает распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны. Распоряжением от 29 апреля 2021 года в связи с 76-й годовщиной Победы лицам, участвовавшим во Второй мировой войне, была оказана единовременная материальная помощь в размере 1500 манатов, другим лицам, предусмотренным распоряжением, - 750 манатов.

Указ охватывал в общей сложности 5648 человек, из которых 159 были участниками Второй мировой войны, а остальные - из других категорий.

Сумма этой материальной помощи за последние годы выросла в 3 раза для участников войны, вдов бойцов, за самоотверженный труд в тылу и т.д. для лиц, награжденных медалью и нагрудным знаком "За заслуги перед Отечеством", - почти в 4 раза.

Министерством труда и социальной защиты населения в минувший период также осуществлялось обеспечение инвалидов Второй мировой войны жильем и автомобилями.

Обеспечение указанной категории граждан восстановительным лечением, санаторно-курортным лечением и др. соответствующая работа проводится и на местах, в случае необходимости им также предоставляются социальные услуги на дому.