«Карабах» громит «Сабах» и возвращается на 1-е место

В Масазыре «Карабах» гостил у «Сабаха» и одержал уверенную победу со счетом 4:0. Все голы были забиты в первом тайме. Отличились Абдулла Зубир (28-я минута), Махир Эмрели (32-я), Хайме Ромеро (41-я) и Максим Медведев (45+3, с пенальти).

«Карабах» вернул себе 1-е место. За два тура до финиша агдамцы имеют на 2 очка больше, чем «Нефтчи». Весьма вероятно, что все решится в последнем туре, когда бакинцы будут принимать чемпиона. Напомним, вчера «Нефтчи» со счетом 4:0 разгромил «Сабаил».

В другом матче сегодняшнего дня «Зиря» и «Габала» сыграли по нулям. «Зиря» на одно очко отстает от «Сумгаита» в борьбе за 3-е место. «Сумгаит» вчера обыграл «Кешля» - 1:0.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 54 очка (26 матчей)

2. «Нефтчи» - 53 (26)

3. «Сумгаит» - 36 (26)

4. «Зиря» - 35 (26)

5. «Сабах» - 25 (26)

6. «Габала» - 25 (26)

7. «Сабаил» - 24 (26)

8. «Кешля» - 23 (26).