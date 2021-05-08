В Баку автомобиль наехал на пешеходов есть погибший и раненные
В столице зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. Как передают местные СМИ, инцидент произошел в Наримановском районе.
Так, автомобиль сбил переходивших дорогу Фатиму Исмаил гызы Новрузову, 2000 года рождения, ее ровесника Рауфа Мамедова и еще одного человека.
От полученных травм Р.Мамедов скончался на месте.
Другие пострадавшие были доставлены в больницу в карете скорой помощи. Врачи диагностировали у них телесные повреждения различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.