В воскресенье в Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике.

Как всегда, Азербайджан провел соревнование на самом высоком уровне, и все гости остались довольны. Но в этот раз было нечто необычное, что привлекло особое внимание мировой спортивной общественности.

Дело в том, что во время церемонии награждения медали призерам вручали… дроны. Это креатив Федерации гимнастики Азербайджана, о котором рассказали даже в репортаже британского телеканала BBC. В воскресенье вечером внимание главной британской телекомпании обычно бывает посвящено матчам английской Премьер-лиги, но на этот раз канал уделил время церемонии награждения в Баку.

Напомним, групповая команда Азербайджана завоевала на Кубке мира бронзовые медали в упражнении с пятью мячами.