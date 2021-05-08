В США погиб всемирно известный архитектор
Один из самых успешных архитекторов США Хельмут Ян погиб в дорожно-транспортном происшествии на 82-м году жизни. Мужчину сбил автомобиль после того, как ехавший на велосипеде Ян проигнорировал дорожный знак с требованием остановки, передает Дойче велле.
Ян погиб на месте, сообщил представитель полицейского отделения пригорода Чикаго Кэмптон-Хиллз.
Стиль Хельмута Яна сложился под влиянием Людвига Миса ван дер Рое, легенды конструктивистской архитектуры и последнего директора школы Баухаус в Дессау. Среди примечательных работ Яна - правительственный небоскреб штата Иллинойс в Чикаго, аэропорт в Канзас-сити, башня выставочного комплекса во Франкфурте-на-Майне, небоскреб компании Deutsche Post DHL в Бонне, а также застройка Потсдамской площади в Берлине.