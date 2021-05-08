Спецназ Турции уничтожил террористов на севере Ирака

В ходе боя с террористами в одной из пещер на севере Ирака спецназ Турции ликвидировал шестерых боевиков ПКК, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Антитеррористическая операция продолжается в иракском районе Авашин-Басьян.

"В ходе операции в одной из пещер в районе Авашин-Басьян ликвидирован еще один террорист ПКК. Таким образом число ликвидированных спецназом Турции террористов достигло шести", - говорится в сообщении турецкого Минобороны.