Пожар в жилом доме в Баку: есть пострадавшие

В Баку в Насиминском районе в квартире площадью 64 квадратных метра на последнем этаже 4-этажного жилого здания произошло возгорание, в результате чего сгорела домашняя утварь на площади четырех квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно сообщению, во время пожара владелец квартиры и его супруга, получившие ожоги различной степени тяжести, были спасены пожарниками и переданы по назначению.

Прибывшими на место происшествия расчетами противопожарной охраны огонь был локализован и потушен.