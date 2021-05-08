Опасность гражданской войны во Франции? Военные написали еще одно письмо

Французские военные опубликовали в издании Valeurs actuelles открытое письмо. Они поддержали 20 отставных французских генералов, которые ранее в обращении к президенту Эмманюэлю Макрону потребовали «спасти страну от распада». Сколько человек подписалось под новым письмом, неизвестно. Об этом пишет «Коммерсант».

В письме говорится, что его написали военные, которые недавно начали службу. «Наши старшие товарищи — бойцы, заслуживающие уважения. ...Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение»,— говорится в письме.

В новом письме говорится о насилии в городах и деревнях, о «ненависти к Франции и ее истории». Авторы обращения считают, что в стране «тлеет гражданская война». «Действуйте, дамы и господа... Речь идет о выживании нашей и вашей страны»,— говорится в обращении.

В конце апреля 20 офицеров-отставников опубликовали в еженедельнике Valeurs Actuelles открытое письмо, в котором предупредили об опасности «распада Франции» и намекнули, что поддержат политиков, готовых вылечить страну. Генералы заявили об издержках «антирасизма», имеющего, по их мнению, цель лишь вызвать «ненависть между сообществами».