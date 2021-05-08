В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

Беспорядки на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима возобновились в утренние часы, сообщает РИА Новости.

«Полиция и пограничная полиция в настоящее время работают над искоренением насилия на Храмовой горе наряду с активизацией деятельности в других секторах Старого города Иерусалима», - говорится в сообщении пресс-службы полиции Израиля.

В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после Шестидневной войны. В этот день здесь проходит традиционное шествие с флагами. В понедельник после оценки ситуации во избежание столкновений полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору. Беспорядки начались у Марокканских ворот на Храмовую гору.

В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка.