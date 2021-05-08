Ильхам Алиев открыл военный аэродром в Нахчыване обновлено 12:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии магистральной автодороги Джульфа-Ордубад.

Как сообщает официальный сайт главы государства, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

* * * 11:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил установленный в центре Нахчывана памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Глава государства возложил цветы к памятнику и почтил память общенационального лидера.

Президент Ильхам Алиев также в ходе поездки в Нахчыван ознакомился с ходом строительства здесь здания Центра ASAN Xidmət, а также принял участие в открытии Нахчыванского филиала ОАО «Азерхалча».

Также состоялось открытие Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона, в котором принял участие Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии Центра искусственного оплодотворения.

* * * 11:23

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской Автономной Республике, сообщает АзерТАдж.

Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Кярям Мустафаев отдал рапорт главе государства.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

* * * 11:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику принял участие в презентации новой взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Нахчывана.

Как сообщает официальный сайт главы государства, президент Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной работе, связанной с новой взлетно-посадочной полосой.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 10 мая, прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Как сообщает АзерТАдж, в Международном аэропорту Нахчывана главу государства встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.