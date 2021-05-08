Как сообщили haqqin.az в Фонде, на первом Международном фестивале искусств «Харыбюльбюль» вдохновленные победой Азербайджана в Отечественной войне 32 художника из 13 стран мира, а именно из Азербайджана, Эстонии, Иордании, Ирака, Израиля, Латвии, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Румынии, Турции, Украины и Греции, создали уникальные произведения.

Фондом Гейдара Алиева организован Международный фестиваль искусств в рамках музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», который будет проведен в Шуше.

Представляющие эти страны Анар Йолчиев, Анастасия Тарасенко, Андрис Витолинс, Дина Оскилко, Лейла Алиева, Николе Букрежева, Рагимаханум Гаджиева, Саре Курал, Елена Ахвердиева, Зохраб Саламзаде и другие художники выразили увиденное на освобожденных от армянской оккупации территориях на специально подготовленных к фестивалю макетах харыбюльбюля представили работы, ставшие важным посланием миру.

Наряду с этим художники маслом на холсте создали работы на тему «Рисунки памяти».

Основная цель проекта – продемонстрировать международной аудитории с помощью художников из разных стран масштабы разрушений на освобожденных территориях, которые были под оккупацией почти 30 лет, а также агрессивное отношение Армении к нашим историческим памятникам, национальному и культурному наследию, духовным ценностям, природе.

Произведения будут демонстрироваться на музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше, которая указом президента Ильхама Алиева объявлена культурной столицей Азербайджана.

Проведение такого фестиваля искусства в Карабахе, одном из древних регионов Азербайджана, который известен своей природой и богатыми природными ресурсами, также служит обогащению межкультурного диалога.