С 3 по 8 мая 93 гектара освобожденных территорий Азербайджана очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджана по разминированию в связи с операциями, проведенными на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно информации, с 3 по 8 мая в ходе минно-поисковых операций в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане обнаружено и обезврежено 23 противопехотные и 12 противотанковых мин, а также 104 неразорвавшихся боеприпаса.