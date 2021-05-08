Coca-Cola празднует 135-й день рождения

Coca-Cola была впервые разработана в 1886 году фармацевтом Джоном Пембертоном в Атланте, штат Джорджия, и продавалась как освежающий напиток в аптеках. Начиная с 1919 года, пересекая границы Америки, Coca-Cola начала производиться по всему миру. В настоящее время компания производит более 4100 продуктов и функционирует в более чем 200 странах.

Роль Coca-Cola в экономике Азербайджана

Coca-Cola работает в стране с 1994 года. Coca-Cola, будучи одной из первых международных компаний, инвестировавших в ненефтяной сектор Азербайджана, открыла свой первый производственный завод в 1996 году в посёлке Сулутепе.

На сегодняшний день Coca-Cola вложила в экономику Азербайджана более 200 миллионов долларов. Вместе с тем, в госбюджет Азербайджана уплачено налогов на сумму более 300 миллионов долларов. Производство продуктов Coca-Cola в Азербайджане соответствует как местным, так и международным стандартам качества и безопасности, а также требованиям более строгой системы Coca-Cola.

Поддержка Coca-Cola развития спорта в Азербайджане

Coca-Cola реализовала в Азербайджане различные проекты по привлечению молодежи к здоровому образу жизни и развитию спорта.

Coca-Cola является официальным партнёром Национального Олимпийского Комитета, AFFA, Федерации Велосипедного Спорта Азербайджана, а также таких проводившихся в Азербайджане спортивных соревнований, как IV Игры Исламской Солидарности, Европейские Игры 2015 года, BMX, Tour d'Azerbaïdjan. Кроме того, с целью популяризации олимпийских ценностей среди учащихся Азербайджана Coca-Cola является одним из партнёров движения Olympic Moves, проекта «Школьный кубок», который способствует развитию детского футбола.