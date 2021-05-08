Coca-Cola празднует 135-й день рождения
Сегодня исполняется 135 лет одному из известнейших мировых гигантов- компании Coca-Cola.
Coca-Cola была впервые разработана в 1886 году фармацевтом Джоном Пембертоном в Атланте, штат Джорджия, и продавалась как освежающий напиток в аптеках. Начиная с 1919 года, пересекая границы Америки, Coca-Cola начала производиться по всему миру. В настоящее время компания производит более 4100 продуктов и функционирует в более чем 200 странах.
Роль Coca-Cola в экономике Азербайджана
Coca-Cola работает в стране с 1994 года. Coca-Cola, будучи одной из первых международных компаний, инвестировавших в ненефтяной сектор Азербайджана, открыла свой первый производственный завод в 1996 году в посёлке Сулутепе.
На сегодняшний день Coca-Cola вложила в экономику Азербайджана более 200 миллионов долларов. Вместе с тем, в госбюджет Азербайджана уплачено налогов на сумму более 300 миллионов долларов. Производство продуктов Coca-Cola в Азербайджане соответствует как местным, так и международным стандартам качества и безопасности, а также требованиям более строгой системы Coca-Cola.
Поддержка Coca-Cola развития спорта в Азербайджане
Coca-Cola реализовала в Азербайджане различные проекты по привлечению молодежи к здоровому образу жизни и развитию спорта.
Coca-Cola является официальным партнёром Национального Олимпийского Комитета, AFFA, Федерации Велосипедного Спорта Азербайджана, а также таких проводившихся в Азербайджане спортивных соревнований, как IV Игры Исламской Солидарности, Европейские Игры 2015 года, BMX, Tour d'Azerbaïdjan. Кроме того, с целью популяризации олимпийских ценностей среди учащихся Азербайджана Coca-Cola является одним из партнёров движения Olympic Moves, проекта «Школьный кубок», который способствует развитию детского футбола.
Поддержка Coca-Cola в борьбе с COVID-19 в Азербайджане
Чтобы поддержать борьбу с пандемией COVID-19, с начала 2020 года Coca-Cola реализует совместные проекты с организацией «Волонтёры ASAN». В рамках проекта «Мы вместе» проводились мероприятия по доставке продовольственной помощи 4000 семей – в общей сложности 20 000 человек, раздаче антисептиков, обеспечению соответствующими медикаментами врачей, работающих на карантине, а также по повышению осведомленности через социальные сети. В начале апреля прошлого года «Волонтеры ASAN» при поддержке Coca-Cola Azerbaijan организовали доставку 120 000 напитков в больницы нашей страны, работающие в условиях карантинного режима. Для снижения воздействия пандемии COVID-19 на малообеспеченные семьи и малый бизнес была реализована социальная кампания «Один заказ - одна радость». В проекте приняли участие 7000 семей и более 20 предпринимателей. Следует отметить, что Coca-Cola потратила на проекты по поддержке борьбы с пандемией COVID-19 в общей сложности 400 тысяч манатов.
Экологические проекты, осуществляемые Coca-Cola в Азербайджане
В Азербайджане Coca-Cola реализует ряд экологических проектов, направленных на защиту водных ресурсов и расширение зелёных насаждений. В этой связи компания реализовала проект по посадке деревьев под названием «Посади дерево - подари жизнь», кампанию «Чистота побережья», экологические проекты «Чистая страна» и «Чистый Сумгаит».
Социальные проекты, осуществляемые Coca-Cola в Азербайджане
С 2014 года Coca-Cola претворила в жизнь ряд социальных проектов по развитию женщин и молодежи в Азербайджане. Эти проекты включают «Содействие активному участию женщин и молодежи из районов в экономической и социальной жизни», «Успешная женщина, успешное будущее», «Модель развития ASAN - AIM-W для женщин», а также New Generation.
Международная премия, присуждённая Coca-Cola Azerbaijan
Компании Coca-Cola была присвоена награда Государственного секретаря США 2020 года за Превосходные Корпоративные Показатели по усилиям в области расширения экономических возможностей женщин и привлечению их к предпринимательской деятельности в Азербайджане. Эта награда присуждается компании Coca-Cola за её обширные усилия по расширению экономических возможностей для женщин в Азербайджане.