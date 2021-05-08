Генпрокурор об уголовном деле против армянских террористов

«Есть конкретные уголовные дела в отношении армянских террористов и наемников, воевавших в Карабахе». Об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев, передает АПА.

По словам генпрокурора, против этих лиц выдвинуты обвинения по соответствующим уголовным делам: «Уголовное дело в отношении одного из них - гражданина Ливана направлено в Бакинский военный суд. Для всестороннего и объективного подхода к уголовному делу в отношении данного лица будет проведено рассмотрение в соответствии с международными конвенциями. Уголовное дело в отношении других террористов также близится к завершению. В связи с этим общественности будет предоставлена подробная информация».