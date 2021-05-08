Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 12:18

Как сообщает Financial Times, высокопоставленные чиновники из Ирана и Саудовской Аравии недавно встретились в Багдаде, где провели длительные переговоры. Факт встречи был засекречен, содержание бесед не разглашается. Пикантности в ситуацию добавляет то обстоятельство, что к организации встречи, судя по всему, был причастен нынешний директор ЦРУ США Уильям Бёрнс, который в то время находился в Багдаде и, что примечательно, тоже вёл закрытые консультации с иранцами.

А если к этому прибавить отрывок из недавнего интервью наследного принца Саудовской Аравии, в котором он о Тегеране высказался предельно мягко, чего за ним раньше никогда не замечалось – то интрига становится все более интересной. И главный вопрос в ней – как далеко могут продвинуться в диалоге саудиты и иранцы, на какие сферы распространяться их договорённости? Ответ на этот вопрос не слишком оптимистичен. Начавшийся диалог для обеих сторон является вынужденным, происходит не от хорошей жизни. А потому охватывает только одну тему – Йемен. И при этом не даёт никаких гарантий, что в дальнейшем одна из сторон не разорвёт возможные договорённости, посчитав их для себя невыгодными. Вторжение в Йемен, которое изначально планировалось Мухаммедом бин Салманом и его окружением, как блицкриг, быстрая победа, которая сыграет на репутацию принца и рост его политического веса в саудовской династии – обернулось огромными проблемами для Королевства. Созданная под эту операцию коалиция с участием других монархий Залива и Египта – попросту развалилась. На поле боя решительных побед достичь тоже не удалось. Более того, при поддержке Тегерана хуситы сумели выработать весьма болезненную для Эр-Рияда тактику, начав атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.