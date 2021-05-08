Секретные переговоры Тегерана и Эр-Рияда: что ожидать? актуальный комментарий
Как сообщает Financial Times, высокопоставленные чиновники из Ирана и Саудовской Аравии недавно встретились в Багдаде, где провели длительные переговоры. Факт встречи был засекречен, содержание бесед не разглашается.
Пикантности в ситуацию добавляет то обстоятельство, что к организации встречи, судя по всему, был причастен нынешний директор ЦРУ США Уильям Бёрнс, который в то время находился в Багдаде и, что примечательно, тоже вёл закрытые консультации с иранцами.
А если к этому прибавить отрывок из недавнего интервью наследного принца Саудовской Аравии, в котором он о Тегеране высказался предельно мягко, чего за ним раньше никогда не замечалось – то интрига становится все более интересной. И главный вопрос в ней – как далеко могут продвинуться в диалоге саудиты и иранцы, на какие сферы распространяться их договорённости?
Ответ на этот вопрос не слишком оптимистичен. Начавшийся диалог для обеих сторон является вынужденным, происходит не от хорошей жизни. А потому охватывает только одну тему – Йемен. И при этом не даёт никаких гарантий, что в дальнейшем одна из сторон не разорвёт возможные договорённости, посчитав их для себя невыгодными.
Вторжение в Йемен, которое изначально планировалось Мухаммедом бин Салманом и его окружением, как блицкриг, быстрая победа, которая сыграет на репутацию принца и рост его политического веса в саудовской династии – обернулось огромными проблемами для Королевства.
Созданная под эту операцию коалиция с участием других монархий Залива и Египта – попросту развалилась. На поле боя решительных побед достичь тоже не удалось. Более того, при поддержке Тегерана хуситы сумели выработать весьма болезненную для Эр-Рияда тактику, начав атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Атаки на НПЗ Абкайк и Xурайс, произошедшие в 2019 году привели к кратковременному повышению цены на нефть марки Brent такого масштаба, что оно стало рекордным с 1991 года. И адекватного ответа на эту тактику хуситов и Ирана у Эр-Рияда нет до сих пор.
Впрочем, и военно-политические перспективы блока хуситы-Тегеран тоже не выглядят блестящими. Однозначной военной победы они добиться не могут. А партизанские действия - нанесение уколов саудитам – хоть и выглядят успешными, но крайне затратны для Ирана. Поскольку в настоящее время это «билет в один конец» - поставки оружия и снаряжений йеменским повстанцам, отправка к ним инструкторов из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и Хизбаллы прибыли Тегерану не приносят. Ни финансовой, ни политической.
Йемен, таким образом, стал и для иранцев, и для саудитов тупиком. Из которого нужно как-то выходить. А для этого нужно договариваться. Почему и состоялись секретные переговоры в Багдаде. Судя по истории с перехваченным на днях в северной части Аравийского моря ракетным крейсером ВМС США Monterey судном без опознавательных знаков с грузом оружия – конкретных договорённостей по «йеменскому кейсу» Эр-Рияду и Тегерану достичь не удалось. Иранцы продолжают накачивать хуситов оружием со своих военных складов.
Но выйти из политического тупика это не поможет. Иран и Саудовская Аравия просто обречены как-то договориться, и их контакты будут продолжены до достижения конкретных договорённостей. Вот только ни ода из сторон не намерена будет их соблюдать какое-то длительное время.