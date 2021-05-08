Демонстранты в Ираке подожгли консульство Ирана
Протестующие в иракском городе Кербела в воскресенье, 9 мая, попытались взять штурмом консульство Ирана и подожгли пропускные пункты. По словам очевидцев, силы безопасности применили боевые патроны для разгона демонстрантов. Не менее 10 человек получили ранения. Об этом сообщает Дойче велле.
Протесты вспыхнули после убийства антиправительственного активиста Ихаба аль-Вазни в Кербеле. Один из лидеров национального движения по борьбе с коррупцией был застрелен неизвестными на мотоцикле у своего дома.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествие, ведется расследование. Преступникам не удастся избежать хватки правосудия, заверил премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми.