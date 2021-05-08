Демонстранты в Ираке подожгли консульство Ирана

Протестующие в иракском городе Кербела в воскресенье, 9 мая, попытались взять штурмом консульство Ирана и подожгли пропускные пункты. По словам очевидцев, силы безопасности применили боевые патроны для разгона демонстрантов. Не менее 10 человек получили ранения. Об этом сообщает Дойче велле.

акция протеста в Кербеле

Протесты вспыхнули после убийства антиправительственного активиста Ихаба аль-Вазни в Кербеле. Один из лидеров национального движения по борьбе с коррупцией был застрелен неизвестными на мотоцикле у своего дома.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали происшествие, ведется расследование. Преступникам не удастся избежать хватки правосудия, заверил премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми.