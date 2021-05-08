В «Азеришыг» прошла конференция, посвященная Гейдару Алиеву фото
В Центре образования и инноваций ОАО «Азеришыг» состоялась конференция, посвященная 98-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщили haqqın.az в пресс-службе ОАО, открывая мероприятие, советник председателя «Азеришыг», председатель местной организации ПЕА Танрыверди Мустафаев рассказал о проделанной работе Гейдаром Алиевым для азербайджанского народа и государства, об исторических заслугах перед страной.
В своем выступлении Т.Мустафаев заявил, что для будущих поколений жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева всегда будут примером.
Далее выступил помощник председателя «Азеришиг» Халид Тахмазов, который отметил, что Гейдар Алиев наряду со всеми сферами экономики с большим вниманием и заботой относился и к энергетической сфере. Он отметил, что еще в советское время под руководством Гейдара Алиева электроэнергетическая отрасль в Азербайджане прошла стремительный этап развития, и ряд тепловых и гидроэлектростанций, которые и сейчас составляют основу энергосистемы страны, были построены именно под его руководством.
На мероприятии выступили заместитель начальника Отдела стратегических исследований и планирования Эльшан Мамедов, главный специалист этого же отдела Эльвин Шихалиев, главный специалист Управления делами Асаф Гасымов, заместитель руководителя пресс-службы Парвана Казымзаде и другие. В выступлениях было отмечено, что политический хаос, экономический спад, царивший в нашей стране в начале 90-х годов, удалось преодолеть именно из-за возвращения к власти Гейдара Алиева. Благодаря его правлению Азербайджанское государство было спасено от распада, страна вступила в эру долгосрочной стабильности, социально-экономического развития и военного строительства.
В выступлениях была упомянута работа, проделанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым для своего народа в условиях трудностей советского периода, говорилось о важности подготовки национальных кадров и их размещения в институтах политического управления.
В конце обсуждений советник председателя ОАО «Азеришыг» Т.Мустафаев отметил, что наш народ всегда будет помнить заслуги общенационального лидера.
Он уточнил, что организация мероприятий по изучению наследия Гейдара Алиева имеет большое значение для нынешнего поколения, отметил необходимость постоянного проведения таких мероприятий.