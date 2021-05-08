Отдел информации 12:28

В Центре образования и инноваций ОАО «Азеришыг» состоялась конференция, посвященная 98-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе ОАО, открывая мероприятие, советник председателя «Азеришыг», председатель местной организации ПЕА Танрыверди Мустафаев рассказал о проделанной работе Гейдаром Алиевым для азербайджанского народа и государства, об исторических заслугах перед страной. В своем выступлении Т.Мустафаев заявил, что для будущих поколений жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева всегда будут примером.

Далее выступил помощник председателя «Азеришиг» Халид Тахмазов, который отметил, что Гейдар Алиев наряду со всеми сферами экономики с большим вниманием и заботой относился и к энергетической сфере. Он отметил, что еще в советское время под руководством Гейдара Алиева электроэнергетическая отрасль в Азербайджане прошла стремительный этап развития, и ряд тепловых и гидроэлектростанций, которые и сейчас составляют основу энергосистемы страны, были построены именно под его руководством.

На мероприятии выступили заместитель начальника Отдела стратегических исследований и планирования Эльшан Мамедов, главный специалист этого же отдела Эльвин Шихалиев, главный специалист Управления делами Асаф Гасымов, заместитель руководителя пресс-службы Парвана Казымзаде и другие. В выступлениях было отмечено, что политический хаос, экономический спад, царивший в нашей стране в начале 90-х годов, удалось преодолеть именно из-за возвращения к власти Гейдара Алиева. Благодаря его правлению Азербайджанское государство было спасено от распада, страна вступила в эру долгосрочной стабильности, социально-экономического развития и военного строительства. В выступлениях была упомянута работа, проделанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым для своего народа в условиях трудностей советского периода, говорилось о важности подготовки национальных кадров и их размещения в институтах политического управления.