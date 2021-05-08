Ученые нашли необычное вещество в инжире

В инжире обнаружено вещество, которое может стать альтернативой антибиотикам. Обратили на него внимание российские ученые из Воронежского и Казанского госуниверситетов, а также Санкт-Петербургского электротехнического университета.

Об этом сообщается в материале ФАН. Согласно данным источника, в инжире был найден фицин, получаемый из латекса фигового дерева. Он-то и способен стать заменой антибиотикам. Для установления пользы данного вещества ученые провели ряд экспериментов на крысах. В частности, фицином оснащали мази и гели, которыми можно обрабатывать различные поражения.

В результате выяснилось, что с помощью фицина у животных в полтора раза быстрее начинали заживать гнойные раны. Кроме того, специалисты пришли к выводу, что это вещество также противодействует бактериальным пленкам на самой ране.