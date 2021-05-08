Владимир РЕШЕТОВ, спецкор в странах Балтии и Польше 14:14

Не раз за последние годы декларировавшееся стремление Украины вступить в Евросоюз и стать полноправным членом НАТО постепенно, шаг за шагом реализуется. Недавно президент Украины Владимир Зеленский был почетным гостем на торжествах в Варшаве, посвященных 230-летию первой в Европе Конституции Польши. Этой чести он был удостоен вместе с президентами стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы.

Там же, в Варшаве, всеми президентами была подписана совместная декларация об укреплении отношений и взаимной поддержке. На днях президент Украины в формате видеоконференции провел переговоры с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. По ее итогам была принята совместная декларация о перспективе членства Украины в Евросоюзе. Президенты двух стран отметили прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и поддержали необходимость ее обновления. Кроме этого, они согласились с необходимостью пересмотра инициативы «Восточного партнерства» и высказали намерение приложить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Евросоюз. Президент Левитс заверил президента Зеленского в том, что Латвия поддержит Украину, когда она будет готова к соответствующему шагу и подаст заявку на вступление в ЕС. Латвия стала третьей страной, после Литвы и Польши, с которой Украина подписала такую декларацию.