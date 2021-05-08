Украина идет в Европу через «балтийско-польскую дверь» наша корреспонденция
Не раз за последние годы декларировавшееся стремление Украины вступить в Евросоюз и стать полноправным членом НАТО постепенно, шаг за шагом реализуется.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский был почетным гостем на торжествах в Варшаве, посвященных 230-летию первой в Европе Конституции Польши. Этой чести он был удостоен вместе с президентами стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы.
Там же, в Варшаве, всеми президентами была подписана совместная декларация об укреплении отношений и взаимной поддержке.
На днях президент Украины в формате видеоконференции провел переговоры с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. По ее итогам была принята совместная декларация о перспективе членства Украины в Евросоюзе. Президенты двух стран отметили прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и поддержали необходимость ее обновления.
Кроме этого, они согласились с необходимостью пересмотра инициативы «Восточного партнерства» и высказали намерение приложить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Евросоюз.
Президент Левитс заверил президента Зеленского в том, что Латвия поддержит Украину, когда она будет готова к соответствующему шагу и подаст заявку на вступление в ЕС.
Латвия стала третьей страной, после Литвы и Польши, с которой Украина подписала такую декларацию.
Что касается НАТО, то Киеву не было послано приглашение на саммит Североатлантического альянса, который состоится в Брюсселе 14 июня. Тем не менее, по словам заместителя руководителя офиса президента Украины Игоря Жовквы, в повестке дня встречи в верхах есть вопрос о получении Украиной Плана действий по членству в НАТО. Чиновник отметил, что саммит пройдет без участия стран-партнеров. В нем примут участие только страны-члены, тем не менее, он сказал, что главное для Украины — смысловое наполнение такой встречи, и что можно быть уверенными, что тема Украины будет обсуждаться. И.Жовква предположил, что такой формат встречи «в узком кругу» связан с избранием Джо Байдена президентом США.
Он также напомнил, что это не первый раз, когда Альянс проводит встречи в таком формате, так было в Лондоне в 2019-м, или в Страсбурге в 2009-м.
Несомненно, такое стремление Киева вызывает беспокойство у его соседей — в Минске и Москве. Впрочем, процесс принятия любой страны и в ЕС, и в НАТО небыстрый.