В Кувейте загорелось крупнейшее в мире месторождение нефти

Два человека пострадали в понедельник при пожаре на крупнейшем месторождении нефти Большой Бурган на юге Кувейта, сообщило Кувейтское госагентство новостей со ссылкой на заявление Кувейтской государственной нефтяной компании.

"Пожар вспыхнул на месторождении, огонь был быстро взят под контроль, ранения получили двое рабочих, но на добыче это не отразилось", - привело агентство заявление компании.

Расположенная в Кувейте группа нефтяных месторождений Большой Бурган сосредоточила более 5% разведанных извлекаемых запасов нефти в мире. Месторождения содержат более 75% доказанных нефтяных запасов Кувейта.