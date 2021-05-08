В Kontakt Home стартовала кампания «Радости Рамазана» скидки до 50%

В Kontakt Home по случаю праздника стартовала кампания «Радости Рамазана». Итак, до 16 мая вы сможете получить скидки до 50% на все виды товаров при оплате наличными и рассрочку до 24 месяцев. Спешите выбрать подарки на праздник Рамазан!

Сейчас во всех магазинах «Kontakt Home», в том числе и на kontakt.az, можно приобрести:

Kontakt Home также предлагает очень выгодные условия кредита. До 16 мая можно приобрести телефоны в рассрочку на 12 месяцев, текстиль - на 18 месяцев, телевизоры и бытовую технику - до 24 месяцев, мебель - на 24 месяца, без предоплаты и процентов. 

Итак,

Отметим, что доставка и установка всех кондиционеров осуществляется совершенно бесплатно. Кроме того, Kontakt Home до конца мая предлагает дополнительную скидку на все кондиционеры Hoffmann, соответствующую температуре воздуха.

Радующая сеть гарантирует самые доступные цены! Итак, если найдете более выгодное предложение в других официальных сетях, вам вернут 120% от разницы!

Чтобы воспользоваться предложениями кампании, приходите в ближайший магазин Kontakt Home или посетите kontakt.az.

Kontakt Home поздравляет всех с праздником Рамазан! 