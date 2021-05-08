В Kontakt Home по случаю праздника стартовала кампания «Радости Рамазана». Итак, до 16 мая вы сможете получить скидки до 50% на все виды товаров при оплате наличными и рассрочку до 24 месяцев. Спешите выбрать подарки на праздник Рамазан!

Сейчас во всех магазинах «Kontakt Home», в том числе и на kontakt.az, можно приобрести:

Смарт телевизор Samsung с экраном в 108 см за 900 манатов вместо 1180;

Двухкамерный холодильник Bosch за 1200 манатов вместо 1550;

Пылесос Gorenje с мощностью 1 600 vt за 100 манатов вместо 140

Трехместный диван Elegant с 50% скидкой за 370 манатов вместо 740.

Kontakt Home также предлагает очень выгодные условия кредита. До 16 мая можно приобрести телефоны в рассрочку на 12 месяцев, текстиль - на 18 месяцев, телевизоры и бытовую технику - до 24 месяцев, мебель - на 24 месяца, без предоплаты и процентов.

Итак,

Отметим, что доставка и установка всех кондиционеров осуществляется совершенно бесплатно. Кроме того, Kontakt Home до конца мая предлагает дополнительную скидку на все кондиционеры Hoffmann, соответствующую температуре воздуха.

Радующая сеть гарантирует самые доступные цены! Итак, если найдете более выгодное предложение в других официальных сетях, вам вернут 120% от разницы!

Чтобы воспользоваться предложениями кампании, приходите в ближайший магазин Kontakt Home или посетите kontakt.az.

Kontakt Home поздравляет всех с праздником Рамазан!