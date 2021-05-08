Пашиняна снова выдвинули в премьеры Армении

Правящая фракция парламента Армении «Мой шаг» выдвинула кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьера во второй раз. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фракция «Мой шаг» выдвигает на пост премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна», — объявила глава фракции Лилит Макунц в ходе заседания национального собрания, добавив, что фракция воздержится при голосовании для роспуска парламента.

Согласно законодательству Армении, парламент будет распущен, если за две недели он дважды откажется избирать премьера. Для этого правящая фракция «Мой шаг» дважды вынесла на рассмотрение кандидатуру Пашиняна и отклонила ее. Кабмин не избрал главу правительства в первый раз 3 мая.