Скандал: конфискована водка Atomik - сделано в Чернобыле!

Как сообщила вещательная корпорация BBC, горячительный напиток необычного происхождения предназначался для Великобритании. Авторы этого продукта работают в зоне отчуждения и в окрестностях Чернобыля проводят исследования, можно ли производить пищевые продукты в зоне, некогда проклятой и почти необитаемой.

Украинские службы конфисковали партию водки под названием Atomik. Ее произвела группа ученых из зерна, уродившегося в окрестностях Чернобыльской АЭС. Водка стала результатом эксперимента.

Как оказалось, им удалось произвести безопасный с точки зрения радиоактивности алкогольный напиток. Ученые сделали его по традиционной технологии, но на основе собранного на полях вокруг Чернобыля зерна. Увы! - эксперимент не был доведен до конца, продукт не попал в Великобританию, так как партию уникального алкоголя конфисковали чиновники госструктур Украины.

А ведь идея была изначально неплохая — вся прибыль от продажи водки Atomik на Туманном Альбионе должна была пойти в пользу пострадавших в результате аварии реактора на Чернобыльской АЭС. Не тут-то было: транспортировка товара в Великобританию была прервана бдительными таможенниками. Была проведена конфискация, причем власти не удосужились объяснить свои действия.

Ученые ранее успели похвалиться, что водка эта стала первым продовольственным продуктом, созданным в зоне отчуждения после взрыва реактора 35 лет тому назад, в 1986 году.

Так называемая зона отчуждения включает в себя территорию Чернобыля и его окрестностей, где запрещено обрабатывать землю, а во многих случаях запрещено и проживание. Здесь все же по-прежнему замечено проявление высокого уровня радиоактивности.

Интерес к водке из Чернобыля в Великобритании был бы нешуточный — ведь знаменитый мини-сериал «Чернобыль» посмотрели десятки, если не сотни миллионов человек в мире.

Но таможня, видать, не дает, а «берет добро». А украинские таможенники не раз были замечены в мздоимстве…